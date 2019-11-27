Миссия ОБСЕ подтвердила завершение разведения войск в Золотом

Новости Украины:Представители миссии заявили, что разведение проходило согласно установленному графику.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ верифицировала завершение процесса разведения сил и средств в Золотом.

Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

"26 ноября во исполнение рамочного решения Трехсторонней контактной группы с соблюдением графика, принятого на встрече рабочей подгруппы по вопросам безопасности 1 октября 2019 года в Минске состоялась верификация представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ процесса завершения разведения сил и средств на участке №2 в населенном пункте Золотое", - говорится в сообщении.

Отмечается, что силами Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям осуществлено разминирование определенных участков местности от взрывоопасных предметов, проведен демонтаж фортификационных сооружений и объектов военного назначения.

По словам заместителя председателя СММ ОБСЕ в Украине Марка Этерингтона, украинская сторона выполнила все обязательства Минских договоренностей в части, касающейся процесса разведения сил и средств. Оно произошло зеркально как со стороны Украины, так и с противоположной.

Отмечается, что все последующие вопросы будут решаться в рабочем порядке 9 декабря на очередной встрече лидеров стран "нормандской четверки".