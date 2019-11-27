В Киеве полиция задержала группу рейдеров

Новости Украины:Рейдерам удалось захватить почти сорок объектов недвижимости прикрываясь якобы решением суда.

В Киеве прекращена деятельность преступной организации, которая незаконно завладела недвижимостью в столице.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"Прокуратура совместно со Службой безопасности Украины прекратили деятельность преступной организации, связанную с незаконным отчуждением объектов недвижимости в Киеве, к которой, как считает следствие, причастен был судья", - говорится в сообщении.

По данным следствия, участники группировки использовали поддельные документы, несанкционированный доступ в Государственный реестр прав на недвижимое имущество и решения судов, которые в дальнейшем были отменены.

Отмечается, что по результатам таких действий в течение 2017-2019 годов в столице отчуждено 3 земельных участка, 8 квартир, 2 дома, 33 паркоместа и гараж.

По этому производству прокуратура объявила подозрение судье по ч. 1 ст. 375 Уголовного кодекса Украины (вынесение заведомо неправосудного решения судьи). В отношении еще шестерых подозреваемых применены меры пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста. Досудебное расследование продолжается.