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СБУ: Руководители ГФС в нескольких областях подозреваются в наживе на импорте авто из США

СБУ: Руководители ГФС в нескольких областях подозреваются в наживе на импорте авто из США
02:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Во время обысков правоохранители изъяли документацию и электронные носители информации, которые могут подтверждать незаконном растаможивании автомобилей.

Служба безопасности Украины подозревает руководителей нескольких таможен Госдуарственной фискальной службы на махинациях с импортом автомобилей и провела обыски в служебных помещениях Львовской, Ивано-Франковской и Ровенской таможен, сообщает пресс-центр спецслужбы во вторник.

"Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица Львовской, Ивано-Франковской и Ровенской таможни организовали противоправный механизм растаможивания иномарок. Чиновники в интересах коммерческих структур сознательно занижали таможенную стоимость импортируемых из США машин. Злоумышленники успели оформить незаконный ввоз на около тысячи авто, чем нанесли государству ущерб на несколько миллионов гривень", - говорится в сообщении.

Во время обысков правоохранители изъяли документацию и электронные носители информации, которые могут подтверждать незаконном растаможивании автомобилей. Решается вопрос о наложении ареста на 48 элитных автомобилей.

Также осуществляется документирование, что в нарушение требований Налогового кодекса Украины частное предприятие, разоблаченное СБУ, не зарегистрировало налоговые накладные на сумму почти 44 миллиона гривень по реализации транспортных средств.

Продолжается досудебное следствие по ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением) и ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Ранее во вторник Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о задержании 10 человек, в том числе семерых сотрудников органов таможенного контроля, по подозрению в преступлениях, связанных с нарушением таможенного законодательств. Предварительно действия задержанных квалифицированы по ч.2 ст.364, ч.3 ст.212 и ч.1 ст.255 (создание преступной организации) УК.

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При этом в НАБУ не рассказали об обстоятельствах и деталях совершенного задержанными преступления. В свою очередь заместитель начальника Киевской городской таможни ГФС Сергей Тупальский сообщил, что в его доме проходят обыски. При этом он заявил, что не может точно сказать, в рамках какого дела это происходит.

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СБУ, США, Импорт, Автомобили, Руководители ГФС, Импорт авто из США.
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