Скачать
Среда, 27.11.2019
Стокгольмский арбитраж: Нафтогаз одержал еще одну победу над Газпромом
Стокгольмский арбитраж: Нафтогаз одержал еще одну победу над Газпромом
Цены на газ: какие изменения ждут украинцев с нового года
Цены на газ: какие изменения ждут украинцев с нового года
Официально: названа дата реванша Уайлдера и Фьюри
Официально: названа дата реванша Уайлдера и Фьюри
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 28 ноября
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 28 ноября

Под Харьковом спасатели обезвредили авиабомбу времен Второй мировой

Смотрите фото (4)
Под Харьковом спасатели обезвредили авиабомбу времен Второй мировой
12:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГСЧС

Новости Украины:Снаряд времен Второй мировой войны обнаружили в с. Утковка Харьковского района.

Пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС в Харьковской области провела разминирование авиационной фугасной бомбы времен Второй мировой войны весом в 100 кг ФАБ-100 в селе Утковка Харьковского района Харьковской области.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Харьковской области, авиабомбу обнаружил местный житель, когда гулял с собакой. "Бомба лежала на лугу. Местность вокруг нее была раскопана, вероятно, людьми, которые искали металлолом (так называемыми черными археологами)", - говорится в сообщении.

Мужчина сообщил о находке в сельсовет, а председатель сельсовета - спасателям и полиции, которые прибыли на место, провели идентификацию потенциального взрывоопасного предмета, ограничили доступ к нему и взяли под охрану. Позднее пиротехники вывезли бомбу и обезвредили ее на специальной подрывной площадке путем подрыва. Затем они обследовали прилегающую территорию с помощью металлоискателя и других опасных предметов не обнаружили.

Жителей Кельна эвакуировали из-за бомбы

Всего за минувшие сутки пиротехники ГСЧС в Харьковской области за минувшие сутки обезвредили девять устаревших боеприпасов. Кроме бомбы, были ликвидированы еще четыре минометные мины и столько же артиллерийских снарядов. Пострадавших нет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Авиабомба, Вторая мировая война, Снаряд, ГСЧС, Харьковский район.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пенсионный фонд пересчитал пенсии: что изменится
02 Каши и крупы для женского здоровья
03 Зима отменяется: в Украину идет потепление и дожди с мокрым снегом
04 Манчестер Сити 1:1 Шахтер: события матча (Видео)
05 Итоги дня 26 ноября: Зеленский в Эстонии и Сенцов в Европарламенте
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Нацбанк потерял 12 миллиардов из-за укрепления гривни
Нацбанк потерял 12 миллиардов из-за укрепления гривни
Пенсионный фонд пересчитал пенсии: что изменится
Пенсионный фонд пересчитал пенсии: что изменится
НБУ официально обвинил Коломойского в давлении
НБУ официально обвинил Коломойского в давлении
Книга рекордов Гиннесса назвала самую популярную праздничную песню
Книга рекордов Гиннесса назвала самую популярную праздничную песню
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь