Под Харьковом спасатели обезвредили авиабомбу времен Второй мировой

Новости Украины:Снаряд времен Второй мировой войны обнаружили в с. Утковка Харьковского района.

Пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС в Харьковской области провела разминирование авиационной фугасной бомбы времен Второй мировой войны весом в 100 кг ФАБ-100 в селе Утковка Харьковского района Харьковской области.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Харьковской области, авиабомбу обнаружил местный житель, когда гулял с собакой. "Бомба лежала на лугу. Местность вокруг нее была раскопана, вероятно, людьми, которые искали металлолом (так называемыми черными археологами)", - говорится в сообщении.

Мужчина сообщил о находке в сельсовет, а председатель сельсовета - спасателям и полиции, которые прибыли на место, провели идентификацию потенциального взрывоопасного предмета, ограничили доступ к нему и взяли под охрану. Позднее пиротехники вывезли бомбу и обезвредили ее на специальной подрывной площадке путем подрыва. Затем они обследовали прилегающую территорию с помощью металлоискателя и других опасных предметов не обнаружили.

Всего за минувшие сутки пиротехники ГСЧС в Харьковской области за минувшие сутки обезвредили девять устаревших боеприпасов. Кроме бомбы, были ликвидированы еще четыре минометные мины и столько же артиллерийских снарядов. Пострадавших нет.