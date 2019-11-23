Жителей Кельна эвакуировали из-за бомбы

Новости мира:Опасную находку будут обезвреживать в субботу, 23 ноября.

В немецком городе Кельне в субботу обезвреживают бомбу времен Второй мировой войны, из-за чего эвакуированы более 6 тысяч человек.

Об этом сообщает сайт городской власти.

"Обезвреживание бомбы Второй мировой войны, найденной 22 ноября, перенесено на субботу, 23 ноября. Служба общественного порядка начнет эвакуацию примерно 6500 жителей в 8 часов", - говорится в предупреждении.

Изначально планировалось обезвредить бомбу в пятницу, сразу после обнаружения. Однако ввиду того, что вблизи местонахождения находки рядом с вокзалом в то время стояли около трех десятков вагонов Deutsche Bahn, перевозящих опасные грузы разного типа, было принято решение переместить их ночью на другие пути.

Как сообщалось ранее, Россия должна обеспечить беспрепятственный и свободный проход судов в Азовское море.