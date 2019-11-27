В КГГА может появиться новая должность: депутаты подготовили законопроект

Новости Украины:Депутаты Горсовета разработали законопроект, согласно которого в КГГА может появиться должность уполномоченного по правам людей с инвалидностью.

В Киеве раздумывают над созданием должности заместителя КГГА, который будет заниматься вопросами людей с инвалидностью.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевгорсовета. На данный момент подготовлен соответствующий законопроект. Документ передали в профильный комитет, чтобы его согласовали.

Законопроект предусматривает, что заместитель будет заниматься курированием и контролем структурных подразделений в сфере обеспечения прав людей с инвалидностью.

Если данный законопроект примут на заседании Киевгорсовета - в течение месяца должны быть выдвинуты кандидаты на вакантную должность. Еще через месяц депутаты должны согласовать назначение кандидата на должность зампредседателя КГГА, который и будет заниматься защитой прав и свобод людей с инвалидностью.