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В КГГА может появиться новая должность: депутаты подготовили законопроект

В КГГА может появиться новая должность: депутаты подготовили законопроект
17:11 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Депутаты Горсовета разработали законопроект, согласно которого в КГГА может появиться должность уполномоченного по правам людей с инвалидностью.

В Киеве раздумывают над созданием должности заместителя КГГА, который будет заниматься вопросами людей с инвалидностью.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевгорсовета. На данный момент подготовлен соответствующий законопроект. Документ передали в профильный комитет, чтобы его согласовали. 

Законопроект предусматривает, что заместитель будет заниматься курированием и контролем структурных подразделений в сфере обеспечения прав людей с инвалидностью. 

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Если данный законопроект примут на заседании Киевгорсовета - в течение месяца должны быть выдвинуты кандидаты на вакантную должность. Еще через месяц депутаты должны согласовать назначение кандидата на должность зампредседателя КГГА, который и будет заниматься защитой прав и свобод людей с инвалидностью.  

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Киев, Инвалиды, КГГА, Люди с инвалидностью.
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