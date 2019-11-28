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Прокуратуру Запорожской области возглавил Владимир Калюга

Прокуратуру Запорожской области возглавил Владимир Калюга
00:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Владимир Калюга поблагодарил за доверие и добавил, что основной задачей является борьба с коррупцией и организованной преступностью.

Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов в среду, 27 ноября представил коллективу органов прокуратуры Запорожской области нового руководителя - Владимира Калюгу.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, Мамедов в ходе представления нового прокурора области подчеркнул, что Запорожская область - одна из крупнейших по количеству вынужденных переселенцев, поэтому особое внимание должно уделяться расследованию и документированию преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

"В Генеральной прокуратуре создан соответствующий департамент, так и для руководства, и для меня лично является делом чести должное документирование военных преступлений и привлечения виновных к ответственности", - подчеркнул Мамедов.

В свою очередь Калюга поблагодарил за доверие и добавил, что основной задачей является борьба с коррупцией и организованной преступностью.

Владимир Калюга родился 6 июля 1974 года в с.Дружелюбовка Харьковской области. В органах прокуратуры работает с 1997 года. До назначения в прокуратуру Запорожской области занимал должность руководителя Харьковской местной прокуратуры № 5 Харьковской области.

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"Руководствуясь ст.9 Закона Украины "О прокуратуре", Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 9 сентября 2019 уволил с должности прокурора Запорожской области", - сказано в сообщении.

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Прокуратура, Запорожская область, Владимир Калюга.
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