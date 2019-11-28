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“Министра ДНР” заочно приговорили к 12 годам

“Министра ДНР” заочно приговорили к 12 годам
06:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Суд признал "министра ДНР" виновным и заочно приговорил к 12 годам заключения с конфискацией имущества.

Так называемый "министр" террористической организации "ДНР" заочно приговорен к 12 годам лишения свободы за активное сотрудничество с боевиками. Об этом сообщили в прокуратуре Донецкой области.

"При качественном публичном обвинении, которое поддерживала в Константиновском районном суде прокуратура Донецкой области, объявлен заочный приговор жителю г. Донецка, который, занимая ответственный пост в террористической организации «ДНР», в течение 5 лет активно сотрудничает с боевиками", - говорится в сообщении.

В ходе специального судебного разбирательства установлено, что в ноябре 2014 года 36-летний мужчина, имея длительный стаж работы в органах МЧС Украины, изменив присяге, перешел на сторону террористов и был назначен на должность так называемого "министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийного бедствия ДНР".

"С тех пор чиновник-предатель не покинул ряды террористической организации и продолжает сотрудничать с боевиками, издавая преступные приказы о деятельности учреждений и организаций, находящихся у него в подчинении, и совершает другие противоправные действия, направленные на нарушение конституционных прав граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Донецкой области", - говорится в сообщении.

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Суд признал "министра ДНР" виновным согласно ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины и заочно приговорил к 12 годам заключения с конфискацией имущества.

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Суд, Приговор, ДНР, Министр ДНР.
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