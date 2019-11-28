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Очередной "гумконвой": Россия отправила на Донбасс полупустые грузовики

Очередной "гумконвой": Россия отправила на Донбасс полупустые грузовики
10:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:МЧС России отправило 93 колонну с так называемой "гуманитарной помощью" на Донбасс

В четверг, 28 ноября, через российские пункты пропуска “Матвеев Курган” и “Донецк” на въезд в Украину проследовал очередной так называемый “гуманитарный конвой” РФ. Об этом сообщает Госпогранслужба.

“Через российские пункты пропуска “Матвеев Курган” и “Донецк” с 5.00 до 6.15 28 ноября на въезд в Украину проследовало 2 колонны так называемого российского “гумконвоя”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что 93 “гумконвой” состоял из 42 автомобилей.

Госпогранслужба заявляет, что его перемещения, как и предыдущих, происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей. Украинская межведомственная группа осуществляла лишь визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций.

В грузовиках якобы перевозили детское питание, медоборудование и медикаменты. Однако учитывая то, что груз перемещался в закрытых упаковках, сводной украинской группе из пограничников и таможенников не удалось получить точную информацию о его содержании, характере и номенклатуре.

На Донбассе новый порядок пересечения линии разграничения

Кроме того, загруженность транспортных средств составляла около 70%.

"В этом году это девятый такой “гумконвой”, - добавляют в ГПСУ.

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Донбасс, ВСУ, ГПСУ, Гумконвой, ООС.
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