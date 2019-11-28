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На Донбассе новый порядок пересечения линии разграничения

На Донбассе новый порядок пересечения линии разграничения
09:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГПСУ

Новости Украины:Вступает в силу новый порядок пересечения линии разграничения на Донбассе.

В четверг, 28 ноября, вступает в силу утвержденный постановлением Кабинета министров Украины порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированных территориях (ВОТ) в Донецкой и Луганской областях и выезда из таких территорий, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы и призывает граждан ознакомиться с ним во избежание проблемных вопросов при пересечении линии разграничения.

"Для пересечения линии разграничения иностранцами и лицами без гражданства необходимо предъявить любой документ, определенный статьей 15 закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и иметь разрешение физическому лицу. Граждане Украины в направлении временно оккупированной территории могут следовать при предъявлении паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, временного удостоверения гражданина Украины на основании разрешения физическому лицу", - говорится в обнародованном в четверг утром сообщении.

Также действуют требования в отношении несовершеннолетних украинцев. Так, граждане Украины, которые не достигли 14-летнего возраста направляются на ВОТ по загранпаспорту или свидетельству о рождении, а граждане Украины в возрасте от 14 по 16 лет - по внутреннему или загранпаспорту с соблюдением требований пунктов 3-6 правил, предусмотренных постановлением Кабмина от 27 января 1995г № 57. Разрешение физическому лицу на них выдается лицу, которое осуществляет сопровождение.

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"Стоит добавить, что нотариально удостоверенное согласие второго из родителей (усыновителей) не требуется в случае, если ребенок возвращается на ВОТ в сопровождении того законного представителя, с которым осуществил выезд", - отмечают в погранведомстве.

Кроме того, с целью обеспечения права граждан Украины на образование предоставлена возможность въезда на ВОТ и выезда из нее украинцев в возрасте от 14 до 16 лет, обучающихся в учебных заведениях на контролируемой украинскими властями территории, без сопровождения законных представителей, проживающих на ВОТ - при наличии документа, подтверждающего обучение в таком учебном заведении и на основании разрешения физическому лицу.

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Вместе с тем в Госпогранслужбе отмечают, что въезд на временно оккупированную территорию граждан Украины, которые выехали с этой территории для оформления документов, осуществляется при предъявлении справки, выданной территориальным органом или подразделением Государственной миграционной службы (ГМС).

Также необходимо обратить внимание, что при выезде с временно оккупированных территорий украинцы должны иметь разрешение физическому лицу и предъявить любой документ, подтверждающий гражданство Украины.

Кроме того, пересечение линии разграничения в направлении подконтрольной правительству территории украинцами, которые не достигли 14-летнего возраста, происходит при предъявлении загранпаспорта или свидетельства о рождении, а украинцами в возрасте от 14 до 16 лет - по паспорту гражданина Украины или загранпаспорту в сопровождении законных представителей на основании разрешения физическому лицу, выданного сопровождающему.

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Уехать из ВОТУ возможно и по выданной территориальным органом или подразделением ГМС справке, подтверждающей подачу документов для последующего оформления и получения паспорта гражданина Украины или загранпаспорта. Также граждане Украины, которые родились на ВОТ и не получили свидетельство о рождении украинского образца, выезжают с временно оккупированной территории вместе с сопровождающим лицом и по его паспортному документу и документами, подтверждающими факт их рождения.

"Госпогранслужба обращается ко всем гражданам с просьбой детально ознакомиться с условиями пересечения линии разграничения и при необходимости оформить для детей паспорта граждан Украины или загранпаспорта, чтобы при пересечении линии разграничения не возникало проблемных вопросов", - отметили в пресс-службе ведомства.

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Закон, Донбасс, ГПСУ, Линия разграничения, КПВВ.
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