В Киевской области задержан торговец оружием

Новости Украины:Правоохранители в Киевской области задержали торговца огнестрельным оружием.

Сотрудники полиции Киевской области и Службы безопасности Украины разоблачили канал сбыта оружия и боеприпасов, к которому причастен участник боевых действиях на востоке Украины.

"Правоохранители установили, что к совершению преступления причастен 51-летний киевлянин, который участвовал в боевых действиях на востоке Украины. Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение огнестрельного оружия в 2015 году. Тогда суд вынес ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с испытательным сроком на 2 года", - сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Отмечается, что злоумышленник в целях конспирации пересылал "заказанный товар" частями, пользуясь услугами почтового оператора.

Во время проведения санкционированного обыска в квартире жителя Киева сотрудники полиции обнаружили и изъяли 2 предмета, похожие на автоматы Калашникова, 4 пистолета, охотничье ружье, 10 гранат различных модификаций, запалы к гранатам, около 1,5 тыс. патронов различного калибра.

"Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания", - добавили в полиции.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины продолжается.

Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении. Также готовится ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.