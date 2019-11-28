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Разведка: Террористы совершенствуют систему наблюдения за воздушным пространством на Донбассе

Разведка: Террористы совершенствуют систему наблюдения за воздушным пространством на Донбассе
13:33 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Таким образом оккупанты маскируют свое оружие и перемещение военной техники от представителей ОБСЕ.

Оккупанты совершенствуют систему наблюдения за воздушным пространством на Донбассе для выявления беспилотных летательных аппаратов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк сообщил на брифинге со ссылкой на данные Главного управления разведки оборонного ведомства.

"Командование ВС РФ принимает меры для повышения уровня сокрытия применения сил и средств соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) АК ВС РФ", - сказал он.

По словам Гуцуляка, противником усовершенствована система наблюдения за воздушным пространством и доведения сигналов оповещения командирам подразделений о применении беспилотных летательных аппаратов миссии ОБСЕ с целью безотлагательного усиления режима маскировки, прекращения огня и ограничения перемещения вооружения и военной техники.

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Таким образом противник пытается скрыть факты обстрелов позиций подразделений Объединенных сил и провоцирование украинских воинов на открытие ответного огня с целью дискредитации.

"Подразделения Объединенных сил находятся в готовности к коварным вражеским действиям в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на востоке нашего государства", - подчеркнул спикер Минобороны.

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Террористы, ОБСЕ, Минобороны, Донбасс, Дмитрий Гуцуляк, Разведка Украины.
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