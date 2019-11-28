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В Днепре снова "заминировали" школы

В Днепре снова "заминировали" школы
13:34 Сегодня Телеграф Фото: antikor.com.ua

Новости Украины:В Днепре правоохранители получили сообщение о минировании сразу 12 учебных заведений.

Полиция Днепра проверяет информацию по факту минирования 12 школ, сообщает Днепровское отделение полиции в Фейсбуке.

" Полиция проверяет информацию по факту минирования 10 школ. 28 ноября около 9:40 в полицию поступило сообщение о том, что на электронный адрес УСБУ в Днепропетровской области поступило письмо о вероятном возникновении взрывов в помещениях школ № 7, 17, 29, 33, 69, 118, 121, 145, 147 и гимназии №3 в г.Днепр. На местах происшествия работают полицейские и взрывотехники. Проводится проверка", - сказано в сообщении.

Позже в полиции добавили, что еще в двух школах № 45,65 Индустриального района Днепра правоохранители проводят проверку информации по факту минирования.

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Напомним, сообщения о минирования школ в Днепре поступали 26 и 27 ноября. Каждый раз проводилась эвакуация детей, сотни правоохранителей эвакуировали.

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Полиция, Днепр, Школы, Минирования.
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