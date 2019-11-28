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Фрегат НАТО зашел в порт Одессы: фото

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Фрегат НАТО зашел в порт Одессы: фото
14:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Думская

Новости Украины:В Одесский порт сегодня зашел пассажирский комплекс корвет ВМС Франции F796 Commandant Birot.

Французский корвет Commandant Birot зашел в порт Одессы.

Об этом сообщает пресс-служба морского порта.

"Корабль НАТО F796 Commandant Birot находится в Черном море с 22 ноября. За это время посетил порт Батуми в рамках военного сотрудничества между Грузией и НАТО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это 28-й визит корабля ВМС нечерноморских стран НАТО в Черное море в 2019 году. Ранее в Одесский порт заходили фрегаты ВМС Франции "Лафейетт" и "Гепратт", тральщик "Каприкорн", а также разведывательное судно A759 Dupuy Delom.

Программа визита Commandant Birot в украинский порт предусматривает официальные встречи с представителями ВМСУ с участием посла Франции в Украине Этьена де Понсена и другие мероприятия.

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Французский военный корабль будет находиться в Одессе до 1 декабря.

Напомним, легкий корвет F796 Commandant Birot введен в состав ВМС Франции в 1984 году. Его длина - 80 м, ширина - 10 м, скорость - 24 узла, дальность плавания - 4500 миль, экипаж - 90 человек. Вооружение: 100-миллиметровая корабельная универсальная артустановка 100 mm AA Mle 68; два 20-мм орудия АА F2; четыре 12,7 мм пулемета; четыре торпедных аппарата 550 mm L 5 mod 4; один ПЗРК SIMBAD; четыре ракеты Exocet MM40.

Основные задачи - поддержка стратегических подводных сил ВМС Франции и НАТО, разведка и наблюдение за морскими передвижениями.

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Одесса, ВМС Франции, Порт Одессы, Французский военный корабль, Commandant Birot, F796.
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