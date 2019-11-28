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В Киеве задержали мужчину, который "минировал" здание на Банковой

В Киеве задержали мужчину, который "минировал" здание на Банковой
17:23 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Полиция

Новости Украины:Мужчина позвонил в полицию и сообщил, что заминировал одно из зданий на Банковой.

Столичные правоохранители задержали мужчину, который позвонил в полицию и оставил ложную информацию о минировании административного здания на улице Банковой.

Как информирует Отдел коммуникации полиции Киева, по адресу, где якобы было заминировано админздание, выезжали специалисты взрывотехнической службы, кинологи, спасатели, экипажи патрульных и следственно-оперативная группа Печерского управления полиции.

Правоохранители провели проверку, в результате которой никаких опасных веществ и предметов не выявили.

"Оперативники установили личность мужчины, который предоставил ложное сообщение о минировании и выяснили, что звонок был сделан с железнодорожного вокзала. Сразу после звонка правонарушитель уехал домой в город Кропивницкий, однако там сразу был задержан полицейскими", - информирует полиция.

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45-летнего жителя Кропивницкого задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Мужчина признался в содеянном, но четко объяснить свой поступок не смог. Работники полиции изъяли у него вещественное доказательство - мобильный телефон, с которого был осуществлен вызов.

По данному факту следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту объявлено о подозрении в совершении преступления, ему грозит до 6 лет заключения.

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Киев, Минер, Банковая, Полиция Киева.
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