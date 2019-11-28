Зубра Муската выпустили на волю (Фото)

Новости Украины:Киевский зоопарк передал зубра по кличке Мускат в заповедник.

Киевский зоопарк передал молодого самца зубра по кличке Мускат в Национальный парк "Залесье".

Как сообщает пресс-служба зоопарка, место было выбрано в соответствии с рекомендациями составителя племенной книги в Украине и Национальной академии наук.

Отмечается, что зубр родился в Киевском зоопарке. Будущий год он проведет в адаптационном вольере вместе с другими молодыми животными, после чего его выпустят в лес.

"Здесь с 1965 года на площади 14 тыс га под охраной живет популяция зубра и сейчас группа насчитывает 26 особей. Наш Мускат очень важен для генетического разнообразия группы", - отмечают представители зоопарка.