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Названы новые штрафы и наказания за издевательство над животными

Названы новые штрафы и наказания за издевательство над животными
15:03 Сегодня Телеграф Фото: соцсети

Новости Украины:Издевательство над животными влечет за собой штраф от 3400 до 8 лет лишения свободы.

Министерство внутренних дел (МВД) рассказало о новых штрафах за издевательство над животными в Украине. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Ключевые правила, если вы стали свидетелем такого случая:

- Зафиксировать жестокое обращение с животным (фото, видео съемка)

- Найти свидетелей, взять их контакты

- Постараться узнать контактные данные владельца животного

 - Обратиться с заявлением в полицию по поводу жестокого обращения с животным. В заявлении указать, кто является владельцем животного. К заявлению добавить всю собранную информацию.

- Информацию собирают участковые, а расследование ведут следователи.

- Потом дело передают в суд, который принимает решение по поводу наказания живодера.

Какие наказания ждут живодеров

- Побои, издевательства над животными - штраф от 3400 до 5100 гривен с конфискацией животного, если есть угроза для его жизни

- Коллективные издевательства и повторное жестокое обращение - штраф от 5100 до 8500 гривен или админарест до 15 суток с конфискацией животного в случае надобности

- Зоофилия - штраф от 3400 до 8500 гривен. Животное конфискуют.

- Если полиция квалифицирует жестокое обращение с животным по статье Уголовного кодекса, виновнику грозит срок лишения свободы от 6 месяцев до 3 лет. За убийство животного в присутствии ребенка - лишение свободы сроком 3-5 лет. Если злоумышленник сделал это с особой жестокостью, он может получить до 8 лет тюрьмы.

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Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект по имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира, предусматривающий усиление ответственности за жестокое обращение с животными (№2351).

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МВД, Животные, Штрафы, Наказания, Издевательство над животными.
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