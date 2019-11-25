Они не обязаны нас развлекать: Раде предлагают запретить дельфинарии

Новости Украины:Верховной Раде предлагают запретить дельфинарии в Украине.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект по имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира, предусматривающий усиление ответственности за жестокое обращение с животными (№2351).

Об этом заявил на пресс-конференции в Киеве заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования, один из авторов этого законопроекта Александр Мариковский.

"Целью законопроекта, который уже зарегистрирован в ВР и завтра уже будет рассматриваться профильным комитетом по экологической политике и природопользованию, является внедрение европейских гуманных ценностей и стандартов по отношению к животным", - сказал Мариковский.

Он подчеркнул, что статья 89 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которой предусматривается наказание за жестокое обращение с животными, практически не действует, ведь она не согласована с законом Украины "О защите животных от жестокого обращения".

"Раньше Украина ратифицировала международную Европейскую конвенцию о защите домашних животных, но в течение пяти последующих лет ее нормы не были реализованы в украинское законодательство. Также есть несколько директив ЕС, регламентирующих гуманное отношение, в частности, к сельскохозяйственным животным, использованию животных в научных целях и транспортировке животных", - отметил народный депутат.

По словам директора Киевского эколого-культурного центра Владимира Борейко, законопроектом вносятся изменения в 11 законов и кодексов.

"Мы впервые вводим статью по борьбе с контрабандой диких животных и их дериватов. Предполагается, в частности, что перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля редких видов животных и растений карается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет", - сказал Борейко.

Кроме того, он отметил, что уже разработан законопроект о запрете дельфинариев в Украине.

Заместитель директора ОО "Медвежий приют - Домажир" Тарас Бойко добавил, что законопроектом предусмотрены изменения в закон Украины "О защите животных от жестокого обращения", которым будет запрещено "содержание медведей, тигров, львов и других диких животных возле заведений общественного питания, возле гостиниц, в других местах, где демонстрация диких животных - неприемлема, а также в частных домах и на частных подворьях". Он отметил, что только зоопарки имеют право содержать этих животных, для всех остальных заведений должен быть запрет на содержание диких животных.

"Этот законопроект уменьшает возраст, с которого лицо может привлекаться к уголовной ответственности за жестокое обращение с животным, до 14 лет. Увеличивается уголовная ответственность в ряде случаев. А также за некоторые деяния, за которые сейчас - административная ответственность, будет предусматриваться уголовная ответственность", - уточнила представитель ОО "Открыть клетки" Светлана Руденко.

Она отметила, что законопроект позволит эффективнее расследовать соответствующие случаи, в частности, вследствие обязанности следователя назначить экспертизу причин смерти животного, в то время, как сейчас, просто уничтожаются трупы животных и уголовное преступление закрывают за недостаточностью улик. Также в законопроекте предусмотрены поправки о запрете попрошайничества с животными, о повышении стандартов обращения с сельскохозяйственными животными, запрете эвтаназии как метода регулирования численности животных.