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Члены комитета Рады поедут смотреть на жизнь военнослужащих на участке разведения

Члены комитета Рады поедут смотреть на жизнь военнослужащих на участке разведения
23:21 Чт, 28 Ноябрь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Члены комитета Рады по нацбезопасности посетят в пятницу участок разведения сил в Петровском и Богдановке.

Члены парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки посетят в пятницу, 29 ноября, участок разведения сил №3 в районе сел Петровское и Богдановка Волновахского района Донецкой области с целью мониторинга ситуации, сообщил глава комитета Александр Завитневич.

"Едем мы туда в рамках мониторинговой миссии… Это будет уже третий выезд. Первый был – Станица Луганская (участок разведения №1 в районе пгт Станица Луганская Луганской области), второй - Золотое (участок разведение №2 в районе г.Золотое Луганской области) и теперь Петровское-Богдановка", - сказал Завитневич в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам народного депутата, члены комитета ознакомятся с условиями жизни военнослужащих, поменявших место дислокации после разведения сил.

"Сконцентрируем внимание на осмотре военных сооружений, посмотрим, где живут и питаются военнослужащие, то есть мы больше уделим внимания условиям жизни военнослужащих", - сказал Завитневич, уточнив, что этот участок разведения находится "почти в поле".

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Он напомнил, что во время посещения Золотого основное внимание было сконцентрировано на беседах с людьми, в том числе и местными жителями.

Глава комитета рассказал, что члены комитета также собираются поздравить находящихся на этом участке военнослужащих с Днем Вооруженных сил Украины, который отмечается 6 декабря. "Мы хотим поздравить наших военнослужащих с наступающим праздником Вооруженных Сил Украины. Думали шестого декабря, но в этот день у нас пленарное заседание, сессионная неделя, депутаты будут здесь, поэтому решили их поздравить немного заранее", - сказал он.

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Завитневич отметил, что на всех трех участках в зоне разведения сил и средств не наблюдаются нарушения режима прекращения огня.

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Донбасс, Богдановка, Петровское, ООС, Александр Завитневич.
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