В школах Киева запретили проведение платных мероприятий во время учебного процесса

Новости Украины:В столичных школах запретили платные мероприятия во время уроков.

Департамент образования и науки Киевской городской государственной администрации запретил проведение на территории учебных заведений столицы платных мероприятий и предоставление платных услуг в учебное время.

Об этом Департамент образования и науки КГГА сообщил в Facebook.

"В Департамент образования и науки поступают многочисленные обращения граждан о возможном нецелевом использовании помещений учебных заведений и организации платных мероприятий для обучающихся и воспитанников во время образовательного процесса. ...Обращаем внимание, что дополнительные образовательные услуги в школах могут предоставляться исключительно после завершения учебных занятий, а в садах - после завершения образовательного процесса в соответствии с режимом. Подчеркиваем недопустимость проведения платных мероприятий во время образовательного процесса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для урегулирования вопроса использования помещений учебных заведений и недопущения проведения платных мероприятий во время образовательного процесса Департаментом образования и науки издан приказ "Об организационных вопросах о предоставлении платных услуг учреждениями дошкольного, общего среднего образования и образовательных услуг субъектами хозяйствования на территории и в помещениях учреждений коммунальной собственности территориальной громады города Киева", который направлен для исполнения учебными заведениями и районными управлениями образования.