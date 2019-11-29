ДТП в центре Харькова: жалобу адвоката оставили без движения

Новости Украины:Верховный суд дал 15 дней на устранение недостатков защите Дронова, осужденного за смертельное ДТП в центре Харькова.

Верховный суд оставил без движения кассационную жалобу, поданную адвокатом Геннадием Токаревым, защитником Геннадия Дронова, осужденного на 10 лет лишения свободы за ДТП в центре Харькова, в результате которого в октябре 2017 года погибло 6 человек.

"Оставить без движения кассационную жалобу защитника Токарева Г.В. и установить пятнадцятидневный срок со дня получения решения на устранение указанных в ней недостатков. В случае невыполнения изложенных в постановлении требований кассационная жалоба будет возвращен лицу, которое ее подало", - говорится в определении, вынесенном коллегией под председательством Николая Ковтуновича, которое опубликовано на сайте единого госреестра судебных решений.

Как указано в мотивировочной части, в кассационной жалобе Токарев требовал отменить судебные решения, вынесенные в отношении его подзащитного. Свое требование адвокат мотивировал тем, что, по его мнению, судебное разбирательство было неполным, выводы суда не соответствовали фактическим обстоятельствам уголовного производства, оценка доказательств - неправильной, требования уголовно-процессуального законодательства - нарушены.

При этом Токарев не конкретизировал, какие именно нарушения допустили суды первой и апелляционной инстанций при рассмотрении уголовного производства в отношении Дронова, как эти нарушения повлияли на законность и обоснованность вынесенных судами решений, и почему они являются основаниями для отмены кассационным судом как приговора местного суда, так и постановления апелляционного суда.

Кроме того, как указано в определении, требования, изложенные Токаревым в жалобе, сформулированы неполно.

Ранее Верховный суд оставил без движения кассационную жалобу, поданную адвокатом Юлией Плетневой, представляющей интересы другой осужденной за это же ДТП Елены Зайцевой.

Как известно, вечером 18 октября 2017 года на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением 20-летней Елены Зайцевой, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg под управлением Г.Дронова. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и молодой человек). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября. Кроме того, в результате ДТП пострадала пассажирка Lexus. По факту ДТП открыли уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины.

2 февраля 2018 года обвинительный акт в отношении Зайцевой и Дронова поступил в Киевский райсуд Харькова.

В ходе дебатов гособвинение потребовало признать Зайцеву и Дронова виновными по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины. Каждому из них назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года, а гражданские иски потерпевших удовлетворить в полном объеме. Защита Дронова потребовала признать его невиновным в связи с недоказанностью состава преступления. Зайцева заявила, что готова нести любое наказание, которое назначит суд. Ее защита просила суд при назначении наказания Зайцевой учесть смягчающие обстоятельства (раскаяние и добровольное возмещение ущерба).

Материалы в отношении автошколы, где училась Зайцева, были выделены в отдельное производство по ст. 367 (служебная халатность) УК Украины.

26 февраля 2019 года Киевский райсуд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными и приговорил обоих к максимальным срокам лишения свободы, предусмотренным статьей (по 10 лет) и лишению права управлять транспортными средствами на 3 года.

14 августа Харьковский апелляционный суд отказался смягчить наказание Елене Зайцевой, обвиняемой в ДТП, в результате которого в октябре 2017 года погибло 6 человек, и отменить приговор суда первой инстанции и закрыть уголовное производство в отношении другого обвиняемого в смертельной аварии Геннадия Дронова.