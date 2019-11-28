Скачать
Четверг, 28.11.2019
Электронная перепись украинцев: как будет проходить и сколько потратят
Электронная перепись украинцев: как будет проходить и сколько потратят
Потепление и мокрый снег: какими будут последние дни осени
Потепление и мокрый снег: какими будут последние дни осени
Лига чемпионов: результаты всех матчей 27 ноября (Видео)
Лига чемпионов: результаты всех матчей 27 ноября (Видео)
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 29 ноября
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 29 ноября

На выезде из Одессы произошло масштабное ДТП: есть пострадавшие (Фото, Видео)

Смотрите фото (4)
На выезде из Одессы произошло масштабное ДТП: есть пострадавшие (Фото, Видео)
10:35 Сегодня Телеграф Фото: Нацполиция

Новости Украины:28 ноября на Киевской трассе произошло ДТП при участии 11 автомобилей.

Авария произошла на выезде из Одессы из-за тумана столкнулись 11 автомобилей.

По сообщению в пресс-службы Управления патрульной полиции в Одесской области, на Киевской трассе недалеко от гипермаркета "Новая линия" из-за густого тумана произошло столкновение 11 автомобилей.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали 2 человека.

В данный момент на месте происшествия работают патрульные и следователь. Как отмечается, причину аварии установит следствие.

Врачи рассказали о состоянии Кулебы и его сына после аварии

Как сообщалось ранее, утром 26 ноября в Черкасской области произошла авария с участием 10 автомобилей и рейсового автобуса, пострадали три человека.

Кроме этого, ночью на Набережном шоссе в Киеве произошло ДТП с участием четырех автомобилей.  

Так же ранее сообщалось, что в результате дорожно-транспортного происшествия в Полтавской области после столкновения загорелся автомобиль, его водитель погиб. 

Напомним, на Волыни полицейские задержали нетрезвого водителя, который пытался скрыться от правоохранителей и совершил ДТП.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

ДТП, Авария, Одесская область, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги дня 27 ноября: Зеленский в Литве и еще одна победа над Газпромом
02 Всему виной "чрезмерная гомосексуальность": одна из стран не будет участвовать в Евровидении-2020
03 Назван самый простой способ обрести плоский живот
04 Болезни снимет как рукой: какой сок является самым полезным
05 Будоражит сеть: Леся Никитюк поделилась пляжным снимком (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вступил в силу закон о незаконном обогащении: что изменится
Вступил в силу закон о незаконном обогащении
Украинцы смогут без виз путешествовать в популярную туристическую страну
Украина и Маршалловы острова подписали соглашение о безвизе
США планируют сократить финансирование НАТО
США планируют сократить финансирование НАТО
Рождественский пост 2019-2020: традиции и правила, которые нужно знать каждому
Рождественский пост 2019-2020: традиции и правила, которые нужно знать каждому
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь