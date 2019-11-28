На выезде из Одессы произошло масштабное ДТП: есть пострадавшие (Фото, Видео)

Авария произошла на выезде из Одессы из-за тумана столкнулись 11 автомобилей.
По сообщению в пресс-службы Управления патрульной полиции в Одесской области, на Киевской трассе недалеко от гипермаркета "Новая линия" из-за густого тумана произошло столкновение 11 автомобилей.
По предварительной информации, в результате ДТП пострадали 2 человека.
В данный момент на месте происшествия работают патрульные и следователь. Как отмечается, причину аварии установит следствие.
Как сообщалось ранее, утром 26 ноября в Черкасской области произошла авария с участием 10 автомобилей и рейсового автобуса, пострадали три человека.
Кроме этого, ночью на Набережном шоссе в Киеве произошло ДТП с участием четырех автомобилей.
Так же ранее сообщалось, что в результате дорожно-транспортного происшествия в Полтавской области после столкновения загорелся автомобиль, его водитель погиб.
Напомним, на Волыни полицейские задержали нетрезвого водителя, который пытался скрыться от правоохранителей и совершил ДТП.