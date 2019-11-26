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Масштабное ДТП на трассе "Киев - Одесса": столкнулись 10 машин и автобус

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Масштабное ДТП на трассе "Киев - Одесса": столкнулись 10 машин и автобус
10:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГСЧС

Новости Украины:Утром 26 ноября в Черкасской области произошла авария с участием 10 автомобилей и рейсового автобуса, пострадали три человека.

Около 7 утра вторника в Уманском районе Черкасской области на 225 км автодороги "Киев – Одесса" в условиях гололеда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 11 транспортных средств, сообщает пресс-служба Управления Госслужбы Украины по ЧС в области.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС региона, авария случилась сегодня, 26 ноября, в 6:54 на 225 километре автодороги. Причиной столкновения пяти грузовиков, пяти легковушек и рейсового автобуса сообщением "Варшава – Херсон" стал гололед.

На момент ДТП в салоне автобуса находились 20 пассажиров, но никто из них не пострадал. Травмы получили три человека с легковых и грузовых автомобилей.

"К ликвидации последствий ДТП привлечены спасатели на 1 специальном автомобиле и 6 человек личного состава. Движение по трассе происходит в реверсном режиме", – отметили в ГСЧС.

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Согласно информации, в связи с ДТП движение по трассе в настоящее время осуществляется в реверсном режиме.

Напомним, в Винницкой области в понедельник вблизи г. Тульчин из-за гололеда перевернулся рейсовый автобус, пострадали пять человек.

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Черкасская область, ДТП, Авария, Происшествие, Киев - Одесса.
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