Врачи рассказали о состоянии Кулебы и его сына после аварии

Новости Украины:Уполномоченный президента Украины по правам ребенка попал в страшную аварию вместе со своими сыновьями 24 ноября.

Состояние уполномоченного Президента по правам ребенка Николая Кулебы, который 24 ноября вместе с двумя сыновьями попал в ДТП, остается тяжелым.

Об этом рассказали врачи на брифинге во вторник.

"Он (Кулеба - ред.) находится в интенсивной неврологии, то есть нейрореанимации. Состояние остается тяжелым. Несомненно, ему проводятся медикоментозные мероприятия для того, чтобы уменьшить болевой синдром при такой тяжелой травме и чтобы предотвратить возникновение определенных осложнений со стороны головного мозга. Это самое сложное, что сейчас есть, и самое важное, что выступает на первый план. Есть также травма грудной клетки и брюшной полости, но там все более-менее стабильно", - прокомментировал главный врач клинической больницы "Феофания" Игорь Семенов.

По его словам, на сегодняшний день никаких хирургических вмешательств не планируется, но потребность может возникнуть в любой момент.

Главврач добавил, что реабилитация после таких сложных травм, которые есть у Кулебы, может длиться и год, и полтора - все зависит от индивидуальных особенностей организма.

Семенов также рассказал, что сын детского омбудсмена Тимофей в тяжелом состоянии, у него черепно-мозговая травма. Парень сейчас находится в медикаментозной коме, которая необходима в этой ситуации.

"Без сомнения, если будет проведено нормальное, адекватное лечение, а затем реабилитационный процесс, то после этого не должно остаться никаких последствий, хотя сейчас мы не можем судить об отдаленных последствиях таких тяжелых травм. Это уже будет определяться на ходу", - сказал врач .

Как сообщалось ранее, 24 ноября в поселке Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области автомобиль, за рулем которого находился Кулеба, попал в ДТП с микроавтобусом Volkswagen.

В ДТП пострадали и были госпитализированы оба водителя и два сына Кулебы 19-ти и 10-ти лет.