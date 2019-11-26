Скачать
Вторник, 26.11.2019
В Украине появятся монеты нового номинала и обновленные банкноты
В Украине появятся монеты нового номинала и обновленные банкноты
Зеленский: Украина не вмешивается в выборы и геополитику США
Зеленский: Украина не вмешивается в выборы и геополитику США
Ман Сити - Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов
Ман Сити - Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 27 ноября
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 27 ноября

Врачи рассказали о состоянии Кулебы и его сына после аварии

Врачи рассказали о состоянии Кулебы и его сына после аварии
12:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: dtp.kiev.ua

Новости Украины:Уполномоченный президента Украины по правам ребенка попал в страшную аварию вместе со своими сыновьями 24 ноября.

Состояние уполномоченного Президента по правам ребенка Николая Кулебы, который 24 ноября вместе с двумя сыновьями попал в ДТП, остается тяжелым.

Об этом рассказали врачи на брифинге во вторник.

"Он (Кулеба - ред.) находится в интенсивной неврологии, то есть нейрореанимации. Состояние остается тяжелым. Несомненно, ему проводятся медикоментозные мероприятия для того, чтобы уменьшить болевой синдром при такой тяжелой травме и чтобы предотвратить возникновение определенных осложнений со стороны головного мозга. Это самое сложное, что сейчас есть, и самое важное, что выступает на первый план. Есть также травма грудной клетки и брюшной полости, но там все более-менее стабильно", - прокомментировал главный врач клинической больницы "Феофания" Игорь Семенов.

По его словам, на сегодняшний день никаких хирургических вмешательств не планируется, но потребность может возникнуть в любой момент.

ДТП с Кулебой: врачи рассказали о состоянии пострадавших

Главврач добавил, что реабилитация после таких сложных травм, которые есть у Кулебы, может длиться и год, и полтора - все зависит от индивидуальных особенностей организма.

Семенов также рассказал, что сын детского омбудсмена Тимофей в тяжелом состоянии, у него черепно-мозговая травма. Парень сейчас находится в медикаментозной коме, которая необходима в этой ситуации.

ДТП с Кулебой: кто виноват

"Без сомнения, если будет проведено нормальное, адекватное лечение, а затем реабилитационный процесс, то после этого не должно остаться никаких последствий, хотя сейчас мы не можем судить об отдаленных последствиях таких тяжелых травм. Это уже будет определяться на ходу", - сказал врач .

Как сообщалось ранее, 24 ноября в поселке Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области автомобиль, за рулем которого находился Кулеба, попал в ДТП с микроавтобусом Volkswagen.

В ДТП пострадали и были госпитализированы оба водителя и два сына Кулебы 19-ти и 10-ти лет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, ДТП, Авария, Происшествие, Николай Кулеба.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги дня 25 ноября: видеообращение Зеленского и ответ Нафтогаза
02 Таблетки не нужны: действенный способ нормализовать давление
03 Сабо: Я вытянул Шевченко со дна
04 Золотой мяч получил нового обладателя
05 Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Когда в Украине появятся платные дороги
Когда в Украине появятся платные дороги
Новый год и Рождество: сколько будут отдыхать украинцы
Новый год и Рождество: сколько будут отдыхать украинцы
Ограбление века: музей Дрездена &quot;обнесли&quot; на миллиард (Фото, Видео)
Ограбление века: музей Дрездена "обнесли" на миллиард (Фото, Видео)
&quot;Скандальное&quot; платье первой леди Украины уйдет с молотка (Фото)
"Скандальное" платье первой леди Украины уйдет с молотка (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь