ДТП с Кулебой: врачи рассказали о состоянии пострадавших

Новости Украины:Детский омбудсмен Николай Кулеба, который с сыновьями попал в ДТП, находится состоянии средней тяжести в больнице Феофания.

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, который 24 ноября вместе с детьми попал в ДТП, сейчас в состоянии средней тяжести в больнице Феофания.

Как сообщает ТСН, он в полном сознании, угрозы его жизни нет, однако его старший сын — в тяжелом состоянии.

"В Кулебы медики диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы и травмы. В частности, у него закрытые черепно-мозговая травма, травма грудной клетки и травма живота. Кроме того, у него многочисленные переломы ребер с обеих сторон, ушиб легких и пневмоторакс (скопление воздуха, которое приводит к частичному или полному коллапсу легких - ред). Впрочем, медикам все же удалось стабилизировать его состояние и сейчас его жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

А вот старший сын уполномоченного президента Тимофей находится в тяжелом состоянии. Сейчас он в интенсивном неврологическом отделении.

"По словам медиков, юноша без сознания. У него закрытая черепно-мозговая травма. Есть ли угроза жизни – не сообщают. О состоянии младшего сына Елисея пока неизвестно. По неподтвержденной информации, им занимаются врачи в "Охматдете"", - передает ТСН.

Что касается водителя грузового микроавтобуса, он сейчас находится в Киево-Святошинской больницы. Его жизни ничего не угрожает.

Как сообщалось, уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями 24 ноября попал в аварию. По информации СМИ, детского омбудсмена и одного из его сыновей доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Полиция возбудила по факту аварии уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения).