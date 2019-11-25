Скачать
Понедельник, 25.11.2019
Итоги дня 24 ноября: Кулеба попал в ДТП и гибель украинского моряка
Итоги дня 24 ноября: Кулеба попал в ДТП и гибель украинского моряка
Мороз, шторм и ветер: в каких регионах выпадет снег
Мороз, шторм и ветер: в каких регионах выпадет снег
Знай наших: Верняев завоевал золото на Кубке мира в Германии
Знай наших: Верняев завоевал золото на Кубке мира в Германии
25 ноября - приметы и обряды в день Ивана
25 ноября - приметы и обряды в день Ивана

ДТП с Кулебой: врачи рассказали о состоянии пострадавших

ДТП с Кулебой: врачи рассказали о состоянии пострадавших
08:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Детский омбудсмен Николай Кулеба, который с сыновьями попал в ДТП, находится состоянии средней тяжести в больнице Феофания.

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, который 24 ноября вместе с детьми попал в ДТП, сейчас в состоянии средней тяжести в больнице Феофания.

Как сообщает ТСН, он в полном сознании, угрозы его жизни нет, однако его старший сын — в тяжелом состоянии.

"В Кулебы медики диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы и травмы. В частности, у него закрытые черепно-мозговая травма, травма грудной клетки и травма живота. Кроме того, у него многочисленные переломы ребер с обеих сторон, ушиб легких и пневмоторакс (скопление воздуха, которое приводит к частичному или полному коллапсу легких - ред). Впрочем, медикам все же удалось стабилизировать его состояние и сейчас его жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

А вот старший сын уполномоченного президента Тимофей находится в тяжелом состоянии. Сейчас он в интенсивном неврологическом отделении.

ДТП с участием детского омбудсмена: Кулеба поблагодарил за поддержку

"По словам медиков, юноша без сознания. У него закрытая черепно-мозговая травма. Есть ли угроза жизни – не сообщают. О состоянии младшего сына Елисея пока неизвестно. По неподтвержденной информации, им занимаются врачи в "Охматдете"", - передает ТСН.

Что касается водителя грузового микроавтобуса, он сейчас находится в Киево-Святошинской больницы. Его жизни ничего не угрожает.

Как сообщалось, уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями 24 ноября попал в аварию. По информации СМИ, детского омбудсмена и одного из его сыновей доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Полиция возбудила по факту аварии уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ДТП, Полиция, Омбудсмен, Николай Кулеба, ДТП с Кулебой.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Не деньги и не поддержка реформ": Порошенко в Канаде рассказал, в чем больше всего нуждается Украина
02 В трендовом брючном костюме: как королева Рания своего мужа в США сопровождала (Фото)
03 Испанский бренд попал в скандал: новая коллекция уже снята с продажи (Фото, Видео)
04 Сегодня представят нового главу Черновицкой ОГА
05 Порошенко об импичменте Трампа: Украинцы не имеют ничего общего с этим
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Румынии перевернулось грузовое судно (Видео)
В Румынии перевернулось грузовое судно (Видео)
Сегодня представят нового главу Черновицкой ОГА
Сегодня представят нового главу Черновицкой ОГА
Глава Пентагона требует отставки министра ВМС США
Глава Пентагона требует отставки министра ВМС США
Полнолуние 26 ноября: что категорически нельзя делать в этот день
Полнолуние 26 ноября: что категорически нельзя делать в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь