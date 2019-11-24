ДТП с участием детского омбудсмена: Кулеба поблагодарил за поддержку

Новости Украины:Детский омбудсмен Николай Кулеба поблагодарил за поддержку.

Уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба, который вместе с двумя сыновьями попал в ДТП, поблагодарил всех неравнодушных за поддержку.

Соответствующее сообщение появилось на его странице в Facebook.

"Спасибо всем, кто беспокоится о моем здоровье и здоровье моих детей. Сейчас я нахожусь в больнице вместе с сыновьями ... Спасибо вам за поддержку. Сейчас лучшей помощью для меня и детей будет ваша молитва", - говорится в посте.

Кулеба добавил, что на вопросы ответит позже, и поблагодарил за понимание.

Как сообщалось, уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями 24 ноября попал в аварию. По информации СМИ, детского омбудсмена и одного из его сыновей доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Полиция открыла по факту аварии уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения).