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Воскресенье, 24.11.2019
ДТП с участием детского омбудсмена: Кулеба поблагодарил за поддержку
ДТП с участием детского омбудсмена: Кулеба поблагодарил за поддержку
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ДТП с участием детского омбудсмена: Кулеба поблагодарил за поддержку

ДТП с участием детского омбудсмена: Кулеба поблагодарил за поддержку
21:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Детский омбудсмен Николай Кулеба поблагодарил за поддержку.

Уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба, который вместе с двумя сыновьями попал в ДТП, поблагодарил всех неравнодушных за поддержку.

Соответствующее сообщение появилось на его странице в Facebook.

"Спасибо всем, кто беспокоится о моем здоровье и здоровье моих детей. Сейчас я нахожусь в больнице вместе с сыновьями ... Спасибо вам за поддержку. Сейчас лучшей помощью для меня и детей будет ваша молитва", - говорится в посте.

Кулеба добавил, что на вопросы ответит позже, и поблагодарил за понимание.

Двое подростков пострадали в аварии на Закарпатье

Как сообщалось, уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями 24 ноября попал в аварию. По информации СМИ, детского омбудсмена и одного из его сыновей доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Полиция открыла по факту аварии уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения).

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ДТП, Омбудсмен, Николай Кулеба.
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