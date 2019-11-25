Скачать
Понедельник, 25.11.2019
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
ВАКС определился с датой заседания по делу Садового
ВАКС определился с датой заседания по делу Садового
Золотой мяч получил нового обладателя
Золотой мяч получил нового обладателя
Останутся только любовь и музыка: Pianoboy презентовал самый романтичный альбом "Хистори" (Фото)
Останутся только любовь и музыка: Pianoboy презентовал самый романтичный альбом "Хистори" (Фото)

ДТП с Кулебой: кто виноват

ДТП с Кулебой: кто виноват
21:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Первые данные следствия указывают на вину Кулебы в ДТП вблизи Чабанов.

Первые данные следствия указывают на вину уполномоченного президента Украины по правам ребенка Николая Кулебы в ДТП, произошедшем 24 ноября вблизи поселка Чабаны.

Об этом Радио НВ сообщил советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко.

"По тем данным, которые есть на сегодняшний день у следствия, нарушил правила как раз Николай Кулеба", - заявил он.

ДТП с Кулебой: врачи рассказали о состоянии пострадавших

Как сообщалось ранее, 24 ноября в поселке Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области автомобиль, за рулем которого находился Кулеба, попал в ДТП с микроавтобусом Volkswagen.

В ДТП пострадали и были госпитализированы оба водителя и два сына Кулебы 19-ти и 10-ти лет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ДТП, МВД, Николай Кулеба, Владимир Мартыненко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мороз, шторм и ветер: в каких регионах выпадет снег
02 Поможет и пирог вкусный испечь, и простуду вылечить: как можно использовать мед
03 Маникюр 2019-2020: потрясающий серый дизайн (Фото)
04 Какой завтра праздник: обычаи традиции на 26 ноября
05 Сегодня представят нового главу Черновицкой ОГА
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский о &quot;Нормандском формате&quot;: Мы получили дату
Зеленский о Нормандском формате: Мы получили дату
ДТП с Кулебой: кто виноват
ДТП с Кулебой: кто виноват
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (18.11 – 24.11.2019)
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (18.11 – 24.11.2019)
Потап рассказал, кому из украинского шоу-бизнеса он является кумом (Фото)
Потап рассказал, кому из украинского шоу-бизнеса он является кумом (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь