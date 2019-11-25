ДТП с Кулебой: кто виноват

Новости Украины:Первые данные следствия указывают на вину Кулебы в ДТП вблизи Чабанов.

Первые данные следствия указывают на вину уполномоченного президента Украины по правам ребенка Николая Кулебы в ДТП, произошедшем 24 ноября вблизи поселка Чабаны.

Об этом Радио НВ сообщил советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко.

"По тем данным, которые есть на сегодняшний день у следствия, нарушил правила как раз Николай Кулеба", - заявил он.

Как сообщалось ранее, 24 ноября в поселке Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области автомобиль, за рулем которого находился Кулеба, попал в ДТП с микроавтобусом Volkswagen.

В ДТП пострадали и были госпитализированы оба водителя и два сына Кулебы 19-ти и 10-ти лет.