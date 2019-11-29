Важный шаг сделан: Центр трансплантации в Черкассах принял первых пациентов (Видео)

В Черкасской области начнут лечить онкобольных с помощью сепарации стволовых клеток, что в разы повысит эффективность лечения онкологических заболеваний.
Об этом заявил глава Черкасской ОГА Роман Боднар, передает пресс-служба администрации.
Он отметил, что Черкасская область - единственная область, в которой утверждена и действует областная программа "Трансплантация аутологичных гемопоэтических стволовых клеток костного мозга и периферической крови в Черкасской области" на 2019-2023 годы.
Известно, что в Черкасской области насчитывается около 40 000 тысяч онкобольных.
Боднар подчеркнул, что главной целью и показателем качества является здоровье первых пациентов Центра и качество медицинских услуг.