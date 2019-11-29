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Не пропустите изменений: КПВВ поменяют свой режим работы

Не пропустите изменений: КПВВ поменяют свой режим работы
09:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: dpsu.gov.ua

Новости Украины:Все пункты пропуска в районе ООС с 1 декабря переходят на зимний режим.

Все контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил с 1 декабря переходят на зимний график работы.

Об этом в Facebook информирует пресс-служба штаба ООС.

"Согласно приказу командующего Объединенных сил, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил с 1 декабря 2019 года переходят на график зимнего периода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будут осуществляться ежедневно с 08.00 до 17.00.

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Командование Объединенных сил обращается к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании поездок.

За осенний период работы КПВВ, сообщают в штабе ООС, линию разграничения пересекли свыше 3,2 миллиона человек и 389 тысяч транспортных средств.

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Донбасс, КПВВ, ООС.
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