За минувшие сутки оккупанты 9 раз открывали огонь по позициям ВСУ

Новости Украины:Террористы обстреливали позиции украинских военных с гранатометов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Как говорится в сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook, террористы обстреливали позиции ОС из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, включая крупнокалиберные пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич" российские оккупационные войска осуществили четыре обстрела, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" - 5.

Вчера, 28 ноября, потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Напомним, с начала текущих суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе провели 5 обстрелов позиций Объединенных сил.