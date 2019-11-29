В Чернигов каждую неделю будут отправлять контейнерный поезд (Видео)

Новости Украины:ТИС запустил новый еженедельный контейнерный поезд в Чернигов.

Группа компаний "Трансинвестсервис" ("ТИС", Одесская обл.) совместно с мировым лидером в сфере контейнерных перевозок компанией Maersk и "Укрзализныцей" запустили еженедельный контейнерный поезд в Чернигов, отмечается в сообщении компании в Facebook

Поезд ориентирован на обслуживание, прежде всего, зерновых грузов – кукурузы, пшеницы навалом. Также сегодня доставляются бобовые, металлопродукция и пиломатериалы. В перспективе грузопоток планируют расширить за счет перевозки оборудования, текстиля, продуктов питания и товаров широкого потребления.

"На данном этапе контейнерный поезд ежемесячно будет перевозить до 200 ТЕU. Расстояние из "ТИС" в Чернигов он преодолеет за 34 часа. Это намного быстрее и эффективнее обычных поставок по железной дороге или автомобилями, поскольку при перевозке грузов блок-поездами отсутствуют маневровые операции в пути и независимо от погодных условий строго соблюдается график движения", - подчеркивают в "ТИС".

В "ТИС" также пояснили, что выбор нового маршрута обоснован рядом факторов: наличием в Чернигове технологичного терминала, который может обрабатывать и стаффировать зерновые, а также другие генеральные грузи; наличием в Чернигове необходимой инфраструктуры (склады крытого и открытого хранения, а также подъездные пути, которые единовременно могут принимать до 35 платформ).

"Этот маршрут упростит и оптимизирует логистику для грузовладельцев Украины и Беларуси, открывая перед бизнесом обеих стран новые возможности. Географическое расположение Чернигова вблизи с границей с Беларусью позволит привлекать и дополнительные транзитные грузопотоки. К тому же поезд поможет уменьшить нагрузки на украинские автодороги", - подчеркивают в "ТИС".

Как сообщалось, первый еженедельный круговой контейнерный поезд был запущен 6 сентября 2017 года между "Контейнерным терминалом ТИС" (Одесская обл.) и Днепровским речным портом.

Сегодня из ТИС отправляется до 15 поездов в неделю сразу по пяти направлениям – в Киев, Днепр, Харьков, Тернополь и Чернигов.