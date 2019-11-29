ФСБ России заявляет о задержании "шпионки" в Крыму

Новости Украины:Гражданка России якобы собирала секретные данные и передавал их Украине.

ФСБ РФ заявляет о задержании на территории временно оккупированного Севастополя якобы завербованной ГУР Минобороны Украины гражданки России по подозрению в "государственной измене".

Об этом говорится в сообщении на сайте ФСБ РФ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации по подозрению в государственной измене задержана в г. Севастополе гражданка России, которая была завербована украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России (Государственная измена).

Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.