Чужой среди своих: ФСБ задержала русского военного по подозрению в шпионаже

По мнению ФСБ, задержанный собирал данные для Минобороны Украины.

В городе Аксай Ростовской области сотрудники ФСБ задержали российского военнослужащего Южного военного округа (ЮВО) по подозрению в госизмене.

Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

"ФСБ в городе Аксай Ростовской области по подозрению в государственной измене задержан гражданин России, военнослужащий Южного военного округа", - сообщили в ЦОС ФСБ.

По их информации, военный, якобы, собирал данные по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины, и утечка этой информации за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности России.

Возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена" (ст. 275 УК РФ).

Как сообщалось ранее, Россия приступила к проведению учений в Черном море, в которых задействованы свыше 10 кораблей и авиация.