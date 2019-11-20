Макрон ищет деньги, чтобы успокоить протесты

Новости мира:Правительство Макрона представило экстренный план, согласно которому увеличивается финансирование больниц.

Правительство президента Франции Эммануэля Макрона обнародовал план экстренного финансирования для больниц, пытаясь успокоить протесты врачей и медицинских работников на фоне того, как страна подготовилась к забастовкам по поводу пенсионной реформы.

Об этом сообщает Bloomberg.

Премьер-министр Эдуар Филипп заявил, что правительство увеличит бюджет для больниц на 1,5 миллиарда евро в течение следующих трех лет, начиная с трёхсотмиллионного усиления в 2020 году. Государство также возьмет на себя 10 млрд евро долга больничной системы, а медсестрам будут выплачивать бонусы.

"Мы представляем этот экстренный план, чтобы ответить на гнев и страдания", - сказал Филипп на пресс-конференции в среду в Париже.

Макрон и его правительство оказались перед перспективой возрождения протестов на многочисленных фронтах в ближайшие месяцы. Французский лидер пытается вернуть в повестку дня свою программу реформ.

Движение "желтых жилетов", начавшееся год назад, в значительной степени утихло после того, как Макрон принял меры для увеличения доходов, но профсоюзы сейчас организуют всеобщую забастовку 5 декабря в знак протеста против запланированных пенсионных реформ. Некоторые профсоюзы заявили, что забастовка может быть бессрочной.

Попытки Макрона успокоить волнения в больницах вряд ли сразу сработают. Медицинские работники все еще будут протестовать 30 ноября и 17 декабря и планируют присоединиться к маршу против пенсионной реформы.

В национальном профсоюзе медиков заявили, что в следующем году бюджеты больниц должны увеличиться на дополнительные 4 миллиарда евро, чтобы они могли решить свои проблемы.

Напомним, 16 ноября по всей Франции снова прошли протесты "желтых жилетов" - в этот день движение отмечало свою первую годовщину.

Тысячи людей, работающие в больницах, протестовали 14 ноября в Париже против жесткого бюджета и нехватки работников.

10 ноября тысячи вышли в Париже на марш против исламофобии.

Перед этим, в середине октября, бастовали железнодорожники, усложнив движение, в частности, в Париже.

15 октября многотысячный протест французских пожарных в Париже завершился столкновениями с полицией.

Протест пожарных состоялся через две недели после аналогичного протеста полицейских на улицах Парижа, который стал крупнейшим за 20 лет.