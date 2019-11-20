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Среда, 20.11.2019
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Чешская армия хочет избавится от российских вертолетов Ми-24

Чешская армия хочет избавится от российских вертолетов Ми-24
16:48 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:В распоряжении чешской армии находятся 12 вертолетов, которые хотят передать в другие силовые структуры.

Армия Чехии после приобретения новых 12 боевых вертолетов производства США планирует продать российские Ми-24, которые сейчас стоят на вооружении Чехии.

Об этом заявил в среду начальник Генерального штаба Алеш Опат, сообщает Radio Praha.

Как сказал премьер Андрей Бабиш, два вертолета получит подразделение полиции по борьбе с терроризмом.

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Глава кабмина сообщил, что он уже договорился об этом с министром внутренних дел Яном Гамачеком.

Напомним, что Чехия покупает в США 8 многоцелевых UH-1Y Venom и четыре боевые AH-1Z Viper. Заказ на поставку оформлено на уровне правительств. Передача вертолетов запланирована на 2023 год.

Как сообщалось ранее, обрушение моста на юго-западе Франции, в результате которого погибли два человека, произошло из-за слишком тяжелого грузовика, проезжавшего по нему.

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Чехия, Ми-24, Андрей Бабиш, Чешская армия, Вертолеты РФ.
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