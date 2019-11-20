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На юге Франции грузовик завалил мост: есть погибшие (Видео)

На юге Франции грузовик завалил мост: есть погибшие (Видео)
14:55 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:По предварительной версии мост не выдержал веса грузовика, который по нему проезжал.

Обрушение моста на юго-западе Франции, в результате которого погибли два человека, произошло из-за слишком тяжелого грузовика, проезжавшего по нему. Об этом сообщает  ВВС.

Мост возле деревни Мюрпуа-сюр-Тарн, к северу от Тулузы, рухнул в понедельник утром, две машины упали в реку.

По словам прокуроров, одна из машин, грузовик, весила более 50 тонн. Подвесной мост, построенный в 1931 году, мог выдержать максимальный вес 19 тонн.

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"Тот факт, что этот тяжелый автомобиль пересекал мост ... в настоящее время, кажется, является непосредственной и очевидной причиной аварии", - заявил прокурор Доминик Альзари.

15-летняя девочка и водитель грузовика погибли в результате обрушения. По словам властей, девочка ехала в машине с мамой, когда мост рухнул в реку.

Свидетели вытащили из воды пострадавшую мать. Пять человек также получили серьезные ранения, в том числе две травмы.

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Водитель грузовика, чье тело было найдено, перевозил буровое оборудование через мост в свою компанию, расположенную в нескольких сотнях метров от моста.

Как сообщалось ранее, демонстранты в Гонконге готовятся вновь выйти на улицы в среду на очередную акцию протеста и парализовать движение городского транспорта, сообщает во вторник агентство Bloomberg.

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Франция, Мост, Тулуза.
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