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"Северный поток - 2": Германия требует сохранить транзит газа через Украину

"Северный поток - 2": Германия требует сохранить транзит газа через Украину
14:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Власти ФРГ требуют сохранения транзита газа через Украину после запуска "Северного потока-2"

"Северный поток-2" является бизнес-проектом с политической составляющей, и транзит газа через Украину должен быть сохранен, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

"Для правительства ФРГ ясно: с "Северным потоком-2" газовый транзит через Украину должен сохраняться", - сказал он, отвечая в среду на вопрос "Интерфакса".

"Северный поток-2" - это коммерческий проект, у которого есть политическая составляющая", - напомнил Зайберт официальную позицию правительства.

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В Еврокомиссии на 20 ноября запланированы трехсторонние консультации по газу ЕС-РФ-Украина.

По словам Зайберта, Европейский Союз таким образом активно участвует в решении проблемы.

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"Мы делаем то, что можем сделать, чтобы решить эту проблему. Немецкая позиция заключается в том, что после запуска "Северного потока-2" газовый транзит через Украину должен остаться", - сказал он, напомнив, что правительство ФРГ учредило должность специального уполномоченного по переговорам о газовом транзите через Украину, которую занимает Георг Граф Вальдерзее.

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Украина, Россия, Штеффен Зайберт, Северный поток-2.
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