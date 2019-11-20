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Импичмент Трампа: в СМИ появилась информация, что Волкер изменил свои показания

Импичмент Трампа: в СМИ появилась информация, что Волкер изменил свои показания
12:11 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира:Волкер говорит, что необходимо разделять дело Burisma от Байденов.

Экс-спецпредставитель США по делам в Украине Курт Волкер, изменил свои показания в деле об импичменте Дональда Трампа. Об этом сообщает "Радио.Свобода".

В частности Волкер заявил, что пришол к выводу, что компания Burisma все таки связана с сыном Джо Байдена Хантером. Волкер подчеркнул, что необходимо разделять дело касательно компани от Байденов.

Так же, по мнению Волкера, история вокруг Джо Байдена, который якобы имел коррупционные связи с Украиной, является заговором. 

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"Я знаю вице-президента Байдена уже 24 лет. Он честный человек, и я уважаю его", - сказал Волкер.

Курт Волкер свидетельствовал перед Конгрессом касательно его встреч с адвокатом Трампа Руди Джулиани, которая состоялась 19 июля. В тот день они обсуждали роль Джо Байдена в то время, как его сын Хантер был членом правления Burisma.

Что же касается военной помощи Украине, то волкер заверил, что выступал против каких-либо задержек.

Как сообщалось ранее, бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил под присягой в Конгрессе, что никогда не требовал от украинской стороны проводить расследование против Джо Байдена и не знал про подобные намерения главы Белого дома. Об этом он сказал во время слушаний в Палате представителей США относительно импичмента президента Трампа.

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США, Конгресс США, Курт Волкер, Импичмент Трампа.
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