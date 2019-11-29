На Днепропетровщине молокозавод загрязнял землю отходами

Новости Украины:На Днепропетровщине выявлен факт загрязнения земель отходами молокозавода.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

«Днепродзержинской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении владельца сельскохозяйственного производственного комплекса за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.239 УК Украины (загрязнение земель отходами, вредными для жизни и здоровья людей и окружающей среды вследствие нарушения специальных правил)», - говорится в сообщении.

Как оказалось, занимаясь переработкой молока для дальнейшей оптовой торговли молочными продуктами, владелец производственного комплекса без соответствующих разрешений умышленно длительное время сливал сточные воды от переработки продуктов в сточную яму, расположенную за территорией производственных помещений.

«Таким образом, чиновник допустил попадание сточных вод в грунт и загрязнение земельных участков, которые находятся вблизи жилых домов, создав опасность для окружающей природной среды», - отметили в прокуратуре.

Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении указанного уголовного правонарушения. Досудебное расследование продолжается.