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На Днепропетровщине молокозавод загрязнял землю отходами

На Днепропетровщине молокозавод загрязнял землю отходами
14:45 Сегодня Телеграф dnipr.gp.gov.ua

Новости Украины:На Днепропетровщине выявлен факт загрязнения земель отходами молокозавода.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

«Днепродзержинской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении владельца сельскохозяйственного производственного комплекса за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.239 УК Украины (загрязнение земель отходами, вредными для жизни и здоровья людей и окружающей среды вследствие нарушения специальных правил)», - говорится в сообщении.

Как оказалось, занимаясь переработкой молока для дальнейшей оптовой торговли молочными продуктами, владелец производственного комплекса без соответствующих разрешений умышленно длительное время сливал сточные воды от переработки продуктов в сточную яму, расположенную за территорией производственных помещений.

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«Таким образом, чиновник допустил попадание сточных вод в грунт и загрязнение земельных участков, которые находятся вблизи жилых домов, создав опасность для окружающей природной среды», - отметили в прокуратуре.

Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении указанного уголовного правонарушения. Досудебное расследование продолжается.

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Прокуратура, Днепропетровская область, Днепродзержинск, Молокозавод.
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