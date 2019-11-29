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В ожидании снегопада: "Киевавтодор" подготовил свыше 400 единиц техники

В ожидании снегопада: "Киевавтодор" подготовил свыше 400 единиц техники
18:22 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В "Киевавтодоре" уверяют, что полностью готовы к очистке улиц и дорог от снега.

В коммунальной корпорации "Киевавтодор" подготовили 418 единиц снегоуборочной техники для круглосуточных дежурств и сменной работы в связи с ожидаемым в ближайшие дни в столице ухудшением погодных условий.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации со ссылкой на генерального директора УК "Киеавтодор" Александра Густелева.

Он заверил, что корпорация готова к зимнему содержанию улиц и дорог и преодолению последствий возможного снегопада.

Густелев напомнил, что в конце 2018 года были получены спецавтомобили "Форд" для распределения жидких противогололедных реагентов и оборудование для приготовления жидких противогололедных реагентов. Техника позволяет оперативно обрабатывать дороги столицы жидкими реагентами и сократить расходы соли, добавил он.

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Также гендиректор корпорации отметил, что в прошлом сезоне "Киевавтодор" приобрел два мобильных снегоплавильных комплекса канадского производства, которые хорошо зарекомендовали себя во время интенсивных осадков.

Городские власти призывают водителей не парковать авто вдоль улиц, дорог и в запрещенных для этого местах, чтобы обеспечить надлежащую работу снегоуборочной техники.

"Автомобили, мешающие расчищать дороги от снега, будут эвакуированы", - отметили в КГГА.

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Киев, КГГА, Киевавтодор, Снегоуборочная техника.
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