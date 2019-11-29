Глава ОБСЕ оценил мост в Станице Луганской

Новости Украины:Во время поездки Мирослав Лайчак передал украинской стороне сертификаты на три автомобиля скорой помощи.

Действующий глава ОБСЕ Мирослав Лайчак вместе с заместителем министра иностранных дел Украины Егором Божко совершили поездку в Луганскую область.

Об этом сообщает сайт МИД.

"29 ноября 2019 года действующий глава ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирослав Лайчак вместе с заместителем министра иностранных дел Украины Егором Божко совершили поездку в Луганскую область", - говорится в сообщении.

Дипломаты посетили контрольный пункт въезда/выезда "Станица Луганская" и ознакомились с функционированием отстроенного мостового перехода через р. Северский Донец.

"Согласно Минским соглашениям, через Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине, Трехстороннюю контактную группу, а также через Наблюдательную миссию ОБСЕ в российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" в Ростовской области на границе с Украиной ОБСЕ под контролем председательствующей страны выполняет конкретные функции, направленные на разрешение конфликта, в т.ч. контроль за прекращением огня, наблюдение за украинско-российской государственной границей, отвод тяжелого вооружения и иностранных вооруженных формирований с территории Украины и т.д.", - говорится в сообщении.

Во время визита Лайчак передал украинской стороне сертификаты на три машины скорой медицинской помощи в рамках гуманитарной помощи Словакии Украине.