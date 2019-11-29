Скачать
Пятница, 29.11.2019
В "Слуге народа" призывают голосовать за перевод команды следователей по делам Майдана в ГБР (Видео)
В "Слуге народа" призывают голосовать за перевод команды следователей по делам Майдана в ГБР (Видео)
Зеленский: Каждый коррупционер должен понести наказание
Зеленский: Каждый коррупционер должен понести наказание
Определен лучший игрок Серии А в ноябре
Определен лучший игрок Серии А в ноябре
Ms. Summer International 2019: в конкурсе победила украинка (Фото)
Ms. Summer International 2019: в конкурсе победила украинка (Фото)

Глава ОБСЕ оценил мост в Станице Луганской

Глава ОБСЕ оценил мост в Станице Луганской
18:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: МИД Украины

Новости Украины:Во время поездки Мирослав Лайчак передал украинской стороне сертификаты на три автомобиля скорой помощи.

Действующий глава ОБСЕ Мирослав Лайчак вместе с заместителем министра иностранных дел Украины Егором Божко совершили поездку в Луганскую область.

Об этом сообщает сайт МИД.

"29 ноября 2019 года действующий глава ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирослав Лайчак вместе с заместителем министра иностранных дел Украины Егором Божко совершили поездку в Луганскую область", - говорится в сообщении.

Дипломаты посетили контрольный пункт въезда/выезда "Станица Луганская" и ознакомились с функционированием отстроенного мостового перехода через р. Северский Донец.

Зеленский показал, как строился мост в Станице Луганской (Видео)

"Согласно Минским соглашениям, через Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине, Трехстороннюю контактную группу, а также через Наблюдательную миссию ОБСЕ в российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" в Ростовской области на границе с Украиной ОБСЕ под контролем председательствующей страны выполняет конкретные функции, направленные на разрешение конфликта, в т.ч. контроль за прекращением огня, наблюдение за украинско-российской государственной границей, отвод тяжелого вооружения и иностранных вооруженных формирований с территории Украины и т.д.", - говорится в сообщении.

Во время визита Лайчак передал украинской стороне сертификаты на три машины скорой медицинской помощи в рамках гуманитарной помощи Словакии Украине.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ОБСЕ, Донбасс, Станица-Луганская, Мост в станице Луганской.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги дня 28 ноября: Зеленский и Меркель, новые главы семи РГА, уход Зеркаль
02 Грозы и мокрый снег: чем "порадует" нас конец ноября
03 Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 30 ноября
04 Семь голов и удаление: Динамо и Мальме провели огненный матч в Лиге Европы (Видео)
05 Маникюр 2019-2020: ведущие тренды нового сезона для дизайна ногтей (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Осенью Украина получила от США военной помощи на десятки миллионов долларов
Осенью Украина получила от США военной помощи на десятки миллионов долларов
НАТО существенно увеличивает расходы на оборону
НАТО существенно увеличивает расходы на оборону
Грозы и мокрый снег: чем &quot;порадует&quot; нас конец ноября
Грозы и мокрый снег: чем "порадует" нас конец ноября
Самая сексуальная личность планеты отказалась от откровенных снимков (Фото)
Самая сексуальная личность планеты отказалась от откровенных снимков (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь