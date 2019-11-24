Зеленский показал, как строился мост в Станице Луганской (Видео)

Новости Украины:Президент Украины опубликовал видео строительства моста в Станице Луганской.

Президент Владимир Зеленский обнародовал видео о восстановлении моста через реку Северский Донец в Станице Луганской.

Видеоролик глава государства опубликовал в Facebook.

"Мы действительно делаем! Мост в Станице Луганской – не только переправа. Это символ единства Украины", - написал Зеленский.

В видео, в частности, показано, как в июле Президент общался с местными жителями еще возле полуразрушенного моста. Также в ролике есть кадры, снятые вебкамерами, которые круглосуточно снимали процесс строительства, и кадры открытия Президентом отстроенного моста.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский 2 сентября объявил о начале восстановления разрушенного моста в Станице Луганской – после того, как разобрали блокпост на не подконтрольной украинским военным части переправы.

20 ноября глава государства открыл восстановленную переправу.

Восстановление моста через р. Северский Донец в районе Станицы Луганской являются частью международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии разграничения.

Как сообщалось ранее, Посольство США в Украине приветствует открытие 20 ноября восстановленного после разрушения из-за обстрелов моста в Станице Луганской.