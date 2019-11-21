В США отреагировали на открытие моста в Станице Луганской

Новости Украины:США приветствуют открытие моста в Станице Луганской.

Посольство США в Украине приветствует открытие 20 ноября восстановленного после разрушения из-за обстрелов моста в Станице Луганской (Луганская область).

"Мы приветствуем открытие моста в Станице Луганской и отдаем должное президенту Зеленскому и его команде за их усилия по поддержке людей, проживающих на востоке Украины, в условиях российской агрессии", - говорится в сообщении посольства в Твиттере.

Как сообщалось, Зеленский 2 сентября объявил о начале восстановления разрушенного моста в Станице Луганской, после того как был разобран блокпост на неподконтрольной украинским военным части переправы.

Восстановление моста является частью международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии разграничения.

Согласно графику, до 11 октября 2019 года планировалось установить временную (обходную) переправу, а до 27 ноября – открыть основной мост.

20 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил об открытии раньше срока моста в Станице Луганской.