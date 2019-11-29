Грузовикам запретят въезд в столицу во время снегопадов

Новости Украины:Грузовики не смогут въезжать в Киев во время снегопадов.

При больших снегопадах будут действовать дополнительные ограничения на въезд в Киев крупногабаритного и грузового транспорта.

Об этом сообщает Центр организации дорожного движения.

"В Центре организации дорожного движения состоялось заседание городского штаба по вопросам обеспечения жизнедеятельности Киева во время ухудшения погодных условий. Коммунальные предприятия, структурные подразделения КГГА и другие службы скоординировали свои действия, чтобы быть готовыми к зимним вызовам", - говорится в сообщении.

Так, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям должна заранее информировать о погодных изменениях, чтобы все службы успевали на них реагировать. При больших снегопадах будут действовать дополнительные ограничения на въезд в Киев крупногабаритного и грузового транспорта. Водителей об этом должны информировать заранее. Для водителей грузовиков развернут девять пунктов обогрева на въездах в столицу. По три пункта обогрева будут работать также в каждом районе Киева, один из них - круглосуточно.

"Одна из важнейших задач, стоящих перед городом, - своевременно расчищать от снега и обледенений дороги (особенно - полосы общественного транспорта), тротуары, остановки, входы-выходы в подземные переходы и др. На сложных спусках и подъемах в Киеве во время снегопадов и гололеда должны дежурить тягачи. Также будут приниматься меры, чтобы не повредить зеленые насаждения во время уборки и вывоза снега", - говорится в сообщении.

Чтобы эффективно убирать снег, городские власти призывают водителей не парковать автомобили на обочинах дорог, в полосах общественного транспорта и в других запрещенных местах. Авто, которые мешают работе снегоуборочной техники, будут эвакуировать.