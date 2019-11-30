Одесский полицейский избил директора госпредприятия

Новости Украины:В Одессе полицейский нанес телесные повреждения директора одного из государственных предприятий.

В Одессе сообщено подозрение полицейскому, избившему директора одного из государственных предприятий.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, прокуратура Одесской области 28 ноября сообщила о подозрении мужчине, который, будучи сотрудником правоохранительных органов, превысил служебные полномочия с применением насилия (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Установлено, что оперуполномоченный во время осмотра помещения государственного предприятия в центре города - на Старосенной площади - ударил директора предприятия.

По данным экспертизы, из-за избиения мужчина получил телесные повреждения средней степени тяжести. Сейчас правоохранитель уволен с занимаемой должности. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.