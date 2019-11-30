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На Донбассе пункты пропуска меняют режим работы

На Донбассе пункты пропуска меняют режим работы
11:01 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:1 декабря все КПВВ на Донбассе переходят на зимний график работы.

С 1 декабря контрольные пункты въезда-выезда в районе операции Объединенных сил переходят на зимний график работы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"С 1 декабря контрольные пункты въезда-выезда в районе операции Объединенных сил переходят на зимний график работы. Контрольно-проверочные мероприятия и пропуск через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 08.00 до 17.00", - говорится в сообщении.

Напомним, в Госпогранслужбе сообщили, что по состоянию на сегодняшнее утро в очередях на КПВВ Донбасса застряли свыше 200 автомобилей. Так же там сообщили, что все пропускные пункты работают в штатном режиме. 

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Донбасс, КПВВ, ООС, Зимний график работы.
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