На Донбассе пункты пропуска меняют режим работы

Новости Украины:1 декабря все КПВВ на Донбассе переходят на зимний график работы.

С 1 декабря контрольные пункты въезда-выезда в районе операции Объединенных сил переходят на зимний график работы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"С 1 декабря контрольные пункты въезда-выезда в районе операции Объединенных сил переходят на зимний график работы. Контрольно-проверочные мероприятия и пропуск через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 08.00 до 17.00", - говорится в сообщении.

Напомним, в Госпогранслужбе сообщили, что по состоянию на сегодняшнее утро в очередях на КПВВ Донбасса застряли свыше 200 автомобилей. Так же там сообщили, что все пропускные пункты работают в штатном режиме.