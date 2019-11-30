Более 200 автомобилей застряли в очередях на КПВВ Донбасса

Новости Украины:В Госпогранслужбе заявляют, что все контрольно пропускные пункты работают в штатном режиме.

В Госпогранслужбе сообщили, что по состоянию на сегодняшнее утро в очередях на КПВВ Донбасса застряли свыше 200 автомобилей. Так же там сообщили, что все пропускные пункты работают в штатном режиме.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/55; "Марьинка" - 0/80; "Новотроицкое" - 0/50; "Гнутово" - 10/10. Все КПВВ на линии разграничения работают в штатном режиме", - говорится в сообщении

В Госпогранслужбе подчеркнули, что за прошедшие сутки поток пассажиров был весьма интенсивным. В общей сложности пограничный контроль прошли 40,3 тысячи человек и 4,9 тысячи транспортных средств: "Майорское" - 9108 человек и 1064 транспортных средств; "Марьинка" - 8470 человек и 1395 транспортных средств; "Новотроицкое" - 8465 человек и 1685 транспортных средств; "Гнутово" - 3370 человек и 765 транспортных средств; "Станица Луганская" - 10920 человек.

Напомним, все контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил с 1 декабря переходят на зимний график работы.