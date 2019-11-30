Подрыв банка в Киеве: полиция рассказала подробности

Новости Украины:В Киеве полиция разыскивает неизвестных, взорвавших банкомат на Русановке.

В Днепровском районе Киеве на улице Энтузиастов неизвестные подорвали банкомат, в результате чего была повреждена внутренняя отделка здания, где расположен банк, сообщает пресс-служба полиции Киева.

"В дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Энтузиастов произошел взрыв.… Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и изъяли записи с камер видеонаблюдения", - сказано в сообщении.

Так, в результате взрыва была повреждена внутренняя отделка финансового учреждения, пострадавших нет.

По предварительным выводам специалистов и полицейских, злоумышленники с помощью газо-воздушной смеси взорвали банкомат, откуда забрали кассеты с деньгами, сели в автомобиль и уехали. Сумма ущерба устанавливается.

Полиция начала уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь ранее интернет-портал "Вартови Еспресо" сообщил, что двое грабителей в ночь на субботу взорвали отделение "Ощадбанка", расположенный в Днепровском районе Киева, завладели деньгами из банкомата и скрылись на автомобиле Volkswagen, полиция объявила план перехват.

"В Днепровском районе столицы на улице Энтузиастов двое неизвестных взорвали отделение Сбербанка. Взрывной волной обломки унесло метров за 20. От взрыва стеклянная витрина вылетела наружу, а в самом отделении потолок упал на пол. В результате взрыва обошлось без пострадавших", – говорится в сообщении на странице портала в Фейсбук в субботу утром.

По информации "Вартови Еспресо", в Киеве введен план "Сирена": разыскивается автомобиль Volkswagen универсал темного цвета с двумя неизвестными.

"По предварительной информации, злоумышленники воспользовались не взрывчаткой, а балоном с газом, с помощью которого ими был выведен из строя банкомат. Оттуда они забрали кассеты с деньгами. Какая сумма пока неизвестно", – сказано в сообщении.