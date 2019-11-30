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"Медицинские туристы": десятки ливийцев нелегально находились в Украине под видом лечения

"Медицинские туристы": десятки ливийцев нелегально находились в Украине под видом лечения
13:04 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Правоохранители устанавливают места пребывания более 50 "медицинских туристов" из Ливии, которые незаконно остались в Украине.

Как сообщили в Отделе коммуникаций со СМИ Администрации Госпогранслужбы, оперативные подразделения ведомства с Управлением миграционного контроля Государственной миграционной службы в Киеве выявили многочисленные нарушения правил пребывания в Украине гражданами Ливии.

Правоохранители установили, что иностранцы прибывали в Украину с целью лечения. Многие из них оставались значительно дольше установленного срока, нередко с просрочкой до полугода.

Некоторые "больные" даже не появлялись в лечебных учреждениях.

Правоохранители установили личности более полусотни ливийцев-нарушителей, которые прибыли в Украину с целью лечения. Сейчас продолжаются активные мероприятия по установлению мест их пребывания.

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На днях в Киевской области оперативникам удалось задержать 13 иностранцев. Они привлечены к административной ответственности, принято решение о принудительном возвращении в страну происхождения. К административной ответственности привлечены также руководители двух частных медицинских учреждений. Проверяется вопрос относительно возможного функционирования канала незаконной миграции под видом «медицинского туризма».

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Ливия, Нелегалы, ГПСУ, Плиция.
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