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На Львовщине во время купания умер ребенок

На Львовщине во время купания умер ребенок
13:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины:Во Львовской области в ванной умерла 11-летняя девочка.

В Новом Роздоле на Львовщине во время купания в ванной умерла 11-летняя девочка. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Львовской области. Вечером 29 ноября об инциденте в правоохранительные органы сообщили медики, которые и констатировали смерть ребенка.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Во время осмотра тела следов насильственной смерти не обнаружено. Для нагрева воды использовалась газовая колонка.

По факту следователи Николаевского отделения полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.272 (Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства и причины смерти девочки.

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Напомним, в городе Мерефа Харьковской области спасатели освободили ребенка, который застрял в барабане стиральной машины и не мог выбраться.

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Львовская область, Полиция, Ребенок, Происшествие.
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